Es un peligro que la gente le esté perdiendo el miedo al Covid-19 en Boyacá

“Cuando poco conocíamos del coronavirus, hace más de un año, todos andábamos mucho más prevenidos y disciplinados con las medidas de bioseguridad. Ahora, vemos que la gente está llevando una vida normal, en unas circunstancias que no son normales, y si la gente no entiende que no estamos en un periodo normal, que vivimos tal vez el momento más dificil de la pandemia, con un tercer pico de contagios que no quiere disminuir los contagios, van a morir muchas personas, pues no tendremos ni insumos, ni establecimientos, ni talento humano para poderlos atender a todos al tiempo, así hagamos nuestro esfuerzo al máximo por salvarlos”, dijo en Caracol Radio el gerente del hospital de Regional de Duitama, Lifan Mauricio Camacho.

Por eso, y por su parte, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán dijo que “Hemos incrementado en 400 % la capacidad de nuestras UCI durante la pandemia. Hoy contamos con 267, sin embargo, ya nada es suficiente. Se nos está acabando el tiempo y debemos luchar entre todos para salvar la vida de los que amamos.Nuestro llamado es al autocuidado”.

De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias de Boyacá, la ocupación hospitalaria y de unidades de cuidado intensivo e intermedio en el Departamento con corte a 15 de mayo, llega a 92,5%.

“Estamos atravesando por el momento más crítico que hemos vivido con la más alta ocupación UCI hasta ahora registrada en la historia de la Pandemia. Tenemos a la fecha 248 UCI Ocupadas y en su mayoría están ocupadas por COVID-19. Por eso, nos URGE bajar la curva de contagios y disminuir el numero de pacientes, pues el Sistema de salud está al límite”, explicó el secretario de salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo.

Lo que también llama la atención y le preocupa a las autoridades, es que actualmente, la disponibilidad de camas UCI para la atención de pacientes, está dependiendo del fallecimiento de enfermos con Covid-19.

A la fecha, el departamento 59.283 casos confirmados, 55.445 recuperados, 1.360 fallecidos y 2.478 casos activos de coronavirus.