Polémica entre profesor y estudiante durante clase, por situación del país

Una discusión entre un profesor y un estudiante de la Universidad del Atlántico, por la actual situación del país, se viralizó, tras las acusaciones del estudiante Juan Camilo Navarro, quien denunció que fue sacado de la clase donde se presentó el altercado.

El estudiante de noveno semestre de Derecho indicó que la situación ocurrió en clase de Derecho Tributario, cuando el docente que la dirige, supuestamente empezó a hablar de comunismo, acusando al estudiante de intentar llevar pensamientos ideológicos a la clase.

"El profesor dio su clase normal y de un momento a otro dijo que ya dejáramos la situación así, que nosotros no éramos nadie para cambiar el mundo y nos dedicáramos a estudiar, a ganar las materias y a trabajar, pero yo con mi sentido social le dije que no era apropiado su comentario y me silenció, diciendo que yo era comunista", afirmó.

Debido a la situación, el rector de la Universidad del Atlántico Jorge Luis Henao se refirió al hecho y señaló que la institución es respetuosa de las posiciones de cada uno, frente al contexto nacional y que las clases deben servir como espacio para debatir la coyuntura siempre bajo el respeto.

"Siempre la invitación será a la comprensión, al diálogo y a que el aula es el espacio donde convergen la diversidad de criterios y opiniones", manifestó.

Caracol Radio contactó al docente involucrado en la situación para conocer su posición frente a la denuncia del estudiante, pero finalmente no respondió a los mensajes.