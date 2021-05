He participado en marchas para garantizar el orden público: William Dau

El alcalde, William Dau Chamat, se pronunció sobre la indagación preliminar que inició Procuraduría Regional de Bolívar en su contra, por el acompañamiento a las manifestaciones realizadas en la ciudad en el marco del paro nacional, y el supuesto incumplimiento a la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, la cual ordenaba a las autoridades nacionales y territoriales controlar las marchas y revocar los permisos concedidos.

Al respecto, el mandatario aclaró que su participación en las marchas ha sido con el único fin de garantizar la seguridad, evitar actos de violencia y proteger los derechos fundamentales de todos los actores involucrados directa o indirectamente en las marchas, es decir, manifestantes, miembros de la fuerza pública, y ciudadanos del común, y que así Cartagena siga siendo ejemplo para el país.

“Respecto de la noticia de que la Procuraduría General me abrió una investigación por haber estado participado en las marchas ciudadanas, tengo dos cosas que decir, primero, es que esta es otra más, yo sé que tarde o temprano me van a destituir. En los 16 meses que yo llevo de Alcalde de Cartagena, la Procuraduría me ha abierto más investigaciones de lo que ha abierto en toda la historia de Cartagena contra alcalde alguno. Pero ¿por qué he participado en esas marchas?, no ha sido por protestar en contra, ni para tumbar al Presidente, ni al Gobierno Nacional, yo he participado en las marchas para garantizar seguridad, tranquilidad, y no violencia, tanto para los manifestantes, como para la policía; y de hecho, Cartagena ha dado un ejemplo para todo el país”, expresó el alcalde.

La Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía aclaró que entre los deberes constitucionales que tiene el Alcalde como primer mandatario de la ciudad, está el de conservar el orden público, y en ese sentido se ha enmarcado el acompañamiento que este ha hecho a las diferentes marchas y plantones desarrollados, e incluso, reuniéndose con los comités que lideran estas protestas; todo esto con el fin de velar para que se garantice el respeto de los derechos de los participantes, no ocurran desmanes.