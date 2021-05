Estaciones de servicio siguen desabastecidas de combustibles en Boyacá

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa aseguró en Caracol Radio este miércoles 5 de mayo que ya se había normalizado el traslado de combustible, y que llegaba a Boyacá desde el municipio de Facatativá.

“Le dimos a algunas estaciones de Duitama y Tunja con alertas de que podrían quedarse sin combustible pero ya logramos otra vez, reanudar el flujo del combustible desde la planta de facultativa hacia Boyacá”, así lo dijo el jefe de la cartera nacional de minas y energía.

Sin embargo, este jueves 6 de mayo, la Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano, ESOCOL COLOMBIA, que representa y agremia a las estaciones de servicio en el Oriente colombiano, desmintió esta afirmación del gobierno nacional, e indicó que contrario a eso, la preocupación por el desabastecimiento de combustibles en Boyacá, y las perdidas del sector, son incalculables.

“Estamos muy preocupados porque la información del ministerio de Minas y Energía no concuerda con la realidad: en este momento no ha logrado pasar ningún carrotanque con combustibles ni a Tunja ni a ninguna ciudad principal del departamento, si se ha logrado el paso humanitario para el tema del oxigeno, pero aun no se ha llegado a acuerdos con los manifestantes para que dejen transitar a los cargados con combustible”, explicó en Caracol Radio el Presidente de la Junta Directiva de ESOCOL Colombia, Héctor Martínez Ávila.

Por eso, ESOCOL establece permanente dialogo con la gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de gobierno y de desarrollo, para intentar la autorización y establecimiento de un corredor humanitario que permita el transito del combustible. Este jueves sobre las 2pm, habrá un nuevo dialogo entre el gremio y las autoridades departamentales, para promover este corredor.

“Las cifras son preocupantes: haciendo un barrido por las estaciones principales de servicio en Tunja, tenemos (en el inventario hecho en la mañana de este jueves), que solo quedan disponibilidad unos 14 mil galones de gasolina, y de Diésel 37 mil galones. En Duitama, tenemos 2.400 galones de gasolina, y 26 mil de Diésel. Tenemos un poco más de Diésel en las estaciones porque el aparato productivo del transporte no esta funcionando y por eso las existencias de este producto son mayores. Por eso, necesitamos de manera urgente llegar con un acuerdo entre los manifestantes, los gremios u las autoridades, para que se pueda establecer el paso no solamente de combustibles sino para que puedan cruzar alimentos e insumos médicos”, sostuvo Martínez.

Sobre las principales plantas de las cuales se abasteceal departamento de Boyacá, y a las estaciones de servicio, con combustibles, dijo que “independientemente de la bandera que se tenga, la mayoría se carga en la planta de Facatativá (Cundinamarca), en la planta de Bogotá, ubicada en Puente Aranda, y en la planta de Tocancipá que está ubicada en el mismo municipio, esa es la mayoría de volúmenes de carga que salen de combustible hasta el departamento de Boyacá, pero también al departamento de Casanare, donde también hay que manifestar, que muchas estaciones de ese departamento, ya se quedaron sin combustible”.

Martínez puntualizó que “cuantificar las pérdidas es imposible, es incalculable, y hablaríamos de miles de millones de pesos diarios, dineros que también sostienen parte del empleo del país. Si no hay venta de combustibles, será difícil para las estaciones mantener las condiciones a sus trabajadores, las pérdidas también serán millonarias, los productores agrícolas están viendo muchos problemas debido a que no han podido mover sus productos”.

Y es que incluso algunos de los trabajadores de las estaciones de gasolina, han denunciado ser objeto de amenazas y agresiones: “no queremos generar ni caos, ni malestar a los empresarios o propietarios de las estaciones de servicio, pero es necesario que el país sepa, que sí estamos recibiendo denuncias de nuestros trabajadores, tanto de personas desconocidas en moto atenazándolos si venden lo poco que queda de combustible -en nombre de apoyar la causa-, pero también de los ciudadanos, que se enojan y terminan hasta insultando a algunos de los empleados, acusándolos de que hay especulación de precios, de que queremos guardar los combustibles para no venderlos y para generar este caos en el mercado, y eso no es así, simplemente no tenemos combustible para vender”, sostuvo el presidente directivo de ESOCOL.

La aAociación de Estaciones de Servicio, también llamó la atención sobre la importancia de no acaparar el combustible en medio de esta contingencia.

“Acaparar NO es es necesario. Con el hecho de llenar los tanques de un vehículo e ir a guardarlo, le quitamos la oportunidad a los vehículos que sí tienen que aprovisionarse de combustible para mover productos indispensables para el país, por ejemplo el servicio público, los vehículos de misiones médicas, de alimentos, ambulancias, de vacunación en medio de la pandemia dentro de otros. Si no necesitamos el combustible, sino para nuestro vehículo particular, no es necesario aprovisionarse completamente. Les pedimos el favor a los consumidores, muy respetuosamente, que empecemos a priorizar y a racionalizar el combustible mientras dure este crítico panorama, para dejar que los que tengan que movilizarse indispensablemente lo hagan; acaparar el combustible nos genera incertidumbre y preocupación a todos, por eso les recomendamos mucha prudencia para aprovisionarse en medio de esta emergencia”, Concluyó Martínez.