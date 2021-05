Tumban valla que apoyaba a Álvaro Uribe durante protestas en Puerto Boyacá

El municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), ha marchado desde que inicio el paro nacional, que se desató en contra de la Reforma Tributaria que se había presentado al congreso de la república, y que ya fue retirada.

La ultima acción simbólica de la protesta, fue desmontar una gigantesca valla ubicada al ingreso del pueblo, en la cual estaba plasmado el rostro del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañada de la frase: “Puerto Boyacá apoya al gran colombiano, #Uribe, estamos contigo”.

Uno de los lideres de la manifestación, Luis Palacios, explicó en Caracol Radio al respecto que “la valla no solamente la retiramos nosotros, también lo hizo el dueño de la misma, porque no nos representa, no es el sentir del pueblo. Estamos cansados de la desidia del gobierno nacional para con nuestro pueblo. Seguimos adelante, de manera pacífica, pidiendo a la nación que nos garantice respeto por la gente, seriedad para no asfixiarnos en términos tributarios, y compromiso para que piense en el crecimiento del pueblo, y no en castigarlo con impuestos injustos”.

Indicó que retirar la valla, es la manera de rechazar que a puerto Boyacá se le siga conociendo como la ‘antigua capital antisubversiva de Colombia’.

“Estamos cansados de que llamen a Puerto Boyacá así, de que la sigan señalando como la ‘antigua capital antisubversiva de Colombia’, estamos en contra de esa estigmatización, nuestro pueblo está lleno de gente que trabaja, de gente buena, de gente que busca prosperar, ya no queremos que nos sigan señalando por una historia que nos tocó precisamente por el abandono del gobierno, estamos cansados de cargar con la violencia y de ser víctimas del narcotráfico y de la delincuencia, Puerto Boyacá se cansó y alza su voz para que el gobierno responda también por esta región del país”, concluyó Palacios.