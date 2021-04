Plan de alternancia no es claro y obliga a docentes y estudiantes a asistir

Desde el Sindicato de Educadores de Caldas – EDUCAL, organización que hará parte de la movilización el próximo 28 de abril, hacen varias denuncias frente las condiciones de los maestros en cuanto a la falta de detalles en la implementación de la alternancia educativa y la limitada adecuación de las instituciones para atender la demanda frente a la asistencia de docentes y estudiantes que bajo un documento los padres son responsables de lo que pueda pasarles.

“Le miente al país cuando dice que hay que regresar a las aulas y se inventa un modelo denominado alternancia educativa que ni siquiera el mismo Ministerio ha dicho cómo es que se va a operar la alternancia educativa, entendida esta como que el 30% de los estudiantes asisten al aula, pero no dice si asisten todos los días o cada cuánto, y si hay en un grupo 30 estudiantes, asisten 10, qué hace el maestro con los otros 20, a qué horas los va a atender”, dijo José Darío López, presidente de EDUCAL.

Resalta que desde los municipios y el departamento han creado comités de alternancia para evaluar las situaciones propias de cada localidad, sin embargo, esto no cubre todas las necesidades que tienen las instituciones y que están registrados en un documento base que deben implementar.

“Le miente al país cuando destina 400 mil millones de pesos para la inversión, de los cuales se ha ejecutado un 16%, dineros que no han llegado a las secretarías de Educación y menos a los establecimientos educativos, creen que con un galón de alcohol, un galón de gel antibacterial y un lavamanos ya están todos los protocolos de bioseguridad, cuando es el mismo Gobierno el que expidió tres normas donde establece nuevos requisitos y obligan a los maestros y padres de familia a firmar un consentimiento donde dice que voluntaria y libremente desea enviar a sus hijos, regresar a las instituciones educativas, pero no le dicen a la opinión pública que las instituciones no tienen el mínimo de elementos de bioseguridad”, resaltó el representante de EDUCAL.

Adicional a esto advierten que no se tiene el personal establecido para la desinfección de las instalaciones educativas y parte de los elementos requeridos para el manejo de los residuos según las directrices establecidas en los protocolos.

Con estas denuncias, desde Caracol Radio consultamos con el secretario de Educación, Fabio Arias Orozco, sobre el abastecimiento de los implementos de bioseguridad que corresponden para atender la demanda de los municipios.

“Nosotros a medida que se vayan agotando los insumos, se les va dotando, hay que advertir que el tema de presencialidad en las aulas, en lo que va corrido del año, no ha superado los 25 mil estudiantes y tenemos el aforo suficiente para estarlos dotando de elementos”, aclaró el funcionario.

Indica que mantienen un stock en bodega suficiente para dotar a las instituciones una vez hagan la solicitud, sin embargo señala que no todas han iniciado con este sistema y por esa razón a no se les ha hecho la entrega completa de los insumos.

“Hay que aclarar que la Secretaría de Educación entregó a todas las sedes educativas dotación de lavamanos portátiles, gel desinfectante, alcohol glicerinado, caretas para los niños y profesores, batas antifluidos, hay una dotación completa que todavía, yo advertiría, que no ha sido utilizada ni siquiera el 25%”, resaltó el funcionario.

Le puede interesar:

Más de 15 mil dosis de Pfizer contra la COVID-19 llegaron a Caldas

En Manizales la movilización del 28 de abril iniciará a las 10 a.m.

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.