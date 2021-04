10 mil venteros ambulantes recibirán nuevos apoyos económicos en Medellín

El toque de queda extendido en Medellín afecta a todos los comerciantes, pero mayormente a los informales que se ganan el sustento día a día con la venta de sus productos o servicios. Ante esta situación, la alcaldía de Medellín informó que comenzará con el pago de 200 mil pesos de renta básica, ayuda económica que recibirán 10.793 venteros ambulantes a partir del mes de mayo

“Yo me siento muy contento porque me he visto muy afectado por la pandemia del Covid-19 y esos centavitos me ha servido para pagar la pieza y comprar algo de comer”, manifestó Francisco Luis Álvarez, de oficio lustrabotas.

De igual manera se tiene en lista a otros 1.109 venteros a los que se le está revisando las documentación de los requisitos y podrían ser beneficiados el siguiente ciclo de pago agendado por la alcaldía. En el primero entregado 8.193 vendedores reclamaron el dinero.

“Para el pago del mes de mayo tenemos más de mil potenciales beneficiarios venteros ambulantes y beneficiar estos trabajadores del sector de la 70, estadio y de las comunas 10, 13, 4 y 3”, agregó Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social.

Aquellas personas que están inscritas, deberán estar muy pendientes al mensaje de texto enviado al número de celular que registraron o a la llamada para que reclamen el auxilio económico.