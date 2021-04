TransMilenio: así operará durante el toque de queda y cuarentena estricta

Durante las medidas de restricción impuestas por el Gobierno y cuarentenas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá, TransMilenio informó que mantendrá sus servicios y horarios habituales:

-Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

-Sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

-Domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Lea también Tercer pico de la pandemia: estas son las nuevas medidas para Bogotá

“Cada uno de estos días los usuarios contarán con las rutas acostumbrados, con una modificación de la oferta de buses en función de la demanda, una vez comience el toque de queda. Esto para garantizar el regreso a casa de las personas que se encuentran dentro de las excepciones”, señaló la Alcaldía.

El sistema aclaró que no habrá pico y cédula para el ingreso al sistema.

Así será la operación entre el martes 20 de abril y el lunes 3 de mayo:

Toque de queda

Durante los toques de queda que se implementarán entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2021, habrá una oferta de servicios con las frecuencias de los buses condicionadas por la demanda que exista dentro el sistema.

Cuarentena estricta

Durante la cuarentena estricta, desde el jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4:00 a.m., el servicio operará con parrilla y horarios habituales. No obstante, a partir de las 8:00 p.m., hora en la que empieza a regir el toque de queda, se ofertarán los servicios en función de la demanda que se encuentre en el Sistema.

Recomendaciones

• Planear sus viajes ingresando a la página web o mediante la aplicación TransMiApp

• Conservar el distanciamiento social en los buses, estaciones y portales

• Mantener el tapabocas siempre puesto, cubriendo nariz y boca

• Evitar hablar (entre personas o a través de dispositivos móviles) o consumir alimentos dentro del sistema

• Mantener las ventanillas abiertas para garantizar la circulación de aire

• Respetar las filas de abordaje e ingresar a los buses de manera organizada

• Si la ruta que espera viene con alta ocupación, esperar la siguiente.