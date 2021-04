Lo que se sabe del accidente de tránsito de "Crestamán"

Hay tristeza y dolor en las personas que conocieron a "crestaman", un joven de 24 años, identificado como Stid Maldonado Mantilla, quién falleció en las últimas horas entre la vía San Gil - Bucaramanga, en un accidente de tránsito mientras iba en su motocicleta.

El mayor Leonel Medina, de la policía de de San Gil, explicó que "Crestamán" murió de inmediato tras el fuerte impacto, del cual se desconoce cómo fueron los hechos, pues al parecer, hubo un vehículo involucrado en siniestro vial pero el conductor huyó del lugar.

"No hay claridad si hubo comprometido otro vehículo o no, no se sabe quién fue, qué sucedió?, el accidente se presenta en donde hay dos curvas seguidas, el muchacho que falleció va delante de otros dos compañeros, cuando los otros dos compañeros terminan una curva, ya encuentran la moto y un muchacho tendido en el piso, no pudieron ver qué pasó o quién fue, no pudieron ver nada".

Crestamán le decían a Stid , una persona que era reconocida por su servicio , siempre ayudó a los paramédicos y hacía obras sociales en diferentes partes de Santander.