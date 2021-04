Así votarán la Reforma Tributaria los congresistas de Boyacá

La Reforma Tributaria con la que el gobierno del presidente Iván Duque espera financiar los gastos generados por la pandemia, con el objetivo de conseguir cerca de $26,1 billones, equivalente a 2,2 % del PIB, se presentará de manera oficial en el Congreso de la República a las 2 de la tarde de este jueves.

Los senadores y representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá, hablaron sobre cuál será su postura frente al proyecto, y si su voto será positivo o negativo frente a la modificación de la estructura o impuestos del sistema tributario actual.

El senador por el Partido Verde, Jorge Eduardo Londoño, dijo que “no vamos a apoyar esa reforma tributaria, que es regresiva y que atenta contra las personas vulnerables y contra la clase media, va a acabar contra la clase media, puyes personas que ganen algo menos de 2.500.000 pesos, tendrán que pagar impuestos y muchas otras medidas que van a perjudicar a los ciudadanos, en casi ninguna parte del mundo, se le ocurre a un gobierno, en plena pandemia hacer una reforma tributaria, no solamente no la votaremos, sino que en la medida de nuestras posibilidades e intervenciones estaremos en contra de ese proyecto”.

Por su parte, el senador por el Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, “estamos esperando que sea radicado el texto para iniciar su estudio y tomar una decisión al respecto. Hay cosas buenas de lo que se ha hablado o especulado en los medios hasta ahora, porque es lo único que tenemos de conocimiento del proyecto hasta la fecha, sobre la política de ingreso solidario de manera permanente para los colombianos mas vulnerables y mas pobres.

Ramírez agregó que “sabemos que hay cosas buenas dentro de la reforma, la educación gratuita para estratos 1, 2 y 3 en la universidad publica, el subsidio a la nomina para algunas empresas de manera focalizada, que es fundamental en estos momentos, pero esperaremos saber y tener un panorama completo de lo que trae esta reforma, para conocerla y tomar una decisión”.

De otro lado, la senadora por el Partido Verde, Sandra Ortíz, mencionó que “estamos en contra de esa reforma, es negativa para los colombianos, y apunta a que los ciudadanos de clase media, paguen impuestos altos, y eso no es justo para nosotros, para las mujeres que estamos sobreviviendo en la pandemia, y no es justo para la clase media que está sosteniendo la economía en medio de esta emergencia sanitaria. El gobierno tiene que hacer una reforma que sea justa, que avale la corrupción, y que tributen los que no pagan impuestos, que en Colombia seria cerca del 50%”.

A su turno, el representante a la Cámara por el partido del Mais, César Pachón, sostuvo que “yo voy a votar negativa esta reforma tributaria, porque es lesiva para toda la ciudadanía, no le cobran los impuestos a la gran industria, no le cobran los impuestos a las multinacionales, sino a la clase media baja, para afectar el bolsillo de quienes intentan sostener el país en medio de tanta dificultad, la clase media”.

Tras lo anterior, Pachón puntualizó que “por eso, les pido el favor de que revisen: esto es para que los ciudadanos reflexionen, porque esto que está pasando, es producto de la forma cómo están votando, de cómo están eligiendo a los gobernantes. El gobierno nacional actual prometió algo muy distinto a lo que está haciendo”.

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rodrigo Rojas: “mi voto será negativo, pues consideramos que esta reforma es rotundamente inoportuna y que afectaría especialmente a la clase media tan golpeada por la pandemia, no consideramos que se puedan aprobar medidas como el pago de renta para las personas que ganen mas de 2.400.000 pesos, o que la conexión y el acceso a internet este grabado con IVA, o que haya sobre tasa a la gasolina, encareciendo el transporte de los productos agropecuarios dentro de otros productores. Esta reforma es lesiva para la clase media colombiana”.

A su vez, el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Héctor Ángel Ortíz, aseguró que “son meras especulaciones las que ha habido hasta hoy alrededor de la reforma, porque hasta hoy conoceremos el texto definitivo, sino que tendremos que analizarlo hasta después de su radicación oficial, y lo que he escuchado es que tiene bondades frente al hueco fiscal que tiene el país, producto de la pandemia”.

Ortíz destacó lo que “me gusta de la reforma tributaria, que nos van a poner a tributar a las personas que ganamos más y eso me parece razonable, qué más me gusta de la reforma, que las exenciones que hasta el día de hoy el gobierno había permitido a las empresas que generaron empleo, serán revisadas y algunas se eliminarán y otras no de manera gradual”.

Concluyó que también le gusta de la reforma, “que las personas de estratos 4, 5 y 6, se deban grabar los servicios públicos, son medidas anti populares pero que tienen que ver con que los que más devengamos, debemos aportar en esa misma proporción para solucionar el hueco fiscal que tiene el país. No vamos a tocar la clase media, ha dicho el viceministro pero esperaré tener en mis manos la reforma que hoy se radicará para considerar mi voto”.

Finalmente, el representante a la Cámara por el Partido Verde, Wilmer Leál, explicó que “es una reforma regresiva que afecta a toda la clase trabajadora del país, y no la vamos a apoyar, sino que le pediremos al gobierno nacional y al presidente Duque que pensemos en una reforma progresiva que busque que los que mas tienen aporten un poco más, incluso radicamos un proyecto de ley denominad impuesto para la vida que busca que los banqueros y los grandes capitales y tenedores de la tierra en este país, aporten algo más, pero así como esta planteada esta reforma, no la vamos a apoyar, y por el contrario, le pedimos al gobierno nacional, revaluarla”.