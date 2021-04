Alejandro Calderón Chatet continuaría al frente de EPM

Después de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de EPM que se llevó a cabo el sábado, Caracol Radio conoció este domingo que Alejandro Calderón Chatet, quien asumió la Gerencia de esa empresa el pasado 6 de abril, seguirá en el cargo de acuerdo con información que comunicó de manera extraoficial el propio alcalde Daniel Quintero. Esto descarta por ahora la posibilidad de una renuncia o una declaratoria de insubsistencia, versiones que circularon luego de la reunión de la Junta en la que ese organismo evaluó los cuestionamientos que han surgido sobre el nombramiento.

De acuerdo con la información que conoció Caracol Radio, el gerente Calderón Chatet convocará el lunes a una rueda de prensa para referirse de manera detallada al tema. Eso, a pesar de que en las últimas horas se conoció que el funcionario y un grupo de colaboradores que estuvieron en contacto estrecho con él, se encuentra en aislamiento luego de que diera positivo en una prueba de COVID-19.

A propósito de las críticas por el nombramiento de Calderón, EPM publicó en la mañana de hoy un comunicado de siete puntos en que, si bien no se refiere a la continuidad de Calderón, explica detalles sobre su trayectoria académica y sus negocios privados. Esto último, ante la posibilidad de un conflicto de intereses por la representación legal que, como lo reveló Caracol el pasado miércoles, el nuevo gerente ha ejercido en su firma de consultoría de banca de inversión, en paralelo con su posición directiva en EPM, primero como vicepresidente de Finanzas y ahora como gerente general.

"No constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones y de Gerente General de EPM ser representante legal de una compañía de capital privado, de forma concomitante. En lo que tiene que ver con la existencia de un potencial conflicto de intereses, es importante señalar que este se configura respecto de situaciones particulares y concretas y no en abstracto. A la fecha no se ha identificado ninguna situación de este tipo que permita establecer conflictos de intereses particulares y reales", afirma EPM en el comunicado

Sobre los cuestionamientos a sus títulos, en la comunicación también se explica que los documentos de soporte sobre sus estudios "reposan en la base de datos y archivos de EPM, y son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos":

"Alejandro Calderón Chatet ingresó al Grupo EPM como Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones, luego de que la Junta Directiva de EPM, en su sesión del 24 de noviembre de 2020, aprobara el nombramiento efectuado por el Gerente General de la época, cumpliendo con los requisitos del cargo. Estos fueron validados por la Gerencia de Servicios de EPM, que en relación con la formación académica exige un título de pregrado y un título de posgrado, los cuales fueron debidamente soportados", afirma EPM.

Frente a un título de especialización en la Universidad de California que fue destacado por EPM en documentos oficiales en el momento de su nombramiento como vicepresidente en noviembre de 2020, pero que no aparece en los registros de esa universidad según revelaron varios medios hace algunas horas, EPM dice en su comunicado:

“En la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), Alejandro Calderón Chatet obtuvo el grado ‘Magistere Economie et Finance Internationales’ (2003), cuya convalidación puede efectuarse dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015). El último año de este proceso formativo fue cursado en la Universidad de California (Estados Unidos de América) dentro del Education Abroad Program”.

El cazatalentos, la trayectoria académica y un posible conflicto de interés

Los cuestionamiento sobre el nombramiento de Calderón empezaron a conocerse muy pronto, a partir del anuncio sobre esa designación que hizo el alcalde de Medellín el lunes 5 de abril. Por una parte, algunos sectores políticos y medios de comunicación han llamado la atención sobre la validez de sus títulos, su convalidación en Colombia y, en el caso de algunos que fueron presentados como maestrías, también sobre su equivalencia a ese nivel de formación.

A propósito de lo anterior, se ha cuestionado también la experiencia de Calderón para gerenciar la segunda empresa pública más importante de Colombia. En su trayectoria se encuentra cerca de 10 años de experiencia en diferentes cargos de corta duración, entre ellos los que ha ejercido en sus propias empresas y su periodo como cónsul de Colombia en Boston durante el gobierno de Álvaro Uribe.

A ello se suman las críticas que suscitó una presunta relación familiar distante entre el nuevo gerente y el alcalde. Y adicionalmente que, si bien Quintero destacó que el nombramiento fue hecho con el apoyo de una firma cazatalentos, el viernes anterior quedó en evidencia que durante la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, el fundador de Executive Connection, la empresa que tuvo a cargo el proceso, fue designado en la junta directiva de la sociedad Valor +.

Además, como lo había expuesto Caracol Radio, Calderón es el representante legal de la firma asesora de banca de inversión C&C Gold y tiene cargos en cuatro sociedades off shore en Panamá, todas estas, desarrollan actividades comprometidas dentro del objeto social de EPM por lo que, a juicio de varios expertos consultados por Caracol, representa un alto riesgo de que se configure un conflicto de intereses.