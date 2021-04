Familiares de conductor desaparecido realizaron plantón en Cartagena

Omar Salguedo completó 18 días sin reportarse con sus familiares; aunque guardan una esperanza de encontrarlo sano y salvo, la incertidumbre los llevó a realizar un plantón en la Alcaldía de Cartagena.

El motivo de esta actividad, no fue otro que pedir resultados a las autoridades, teniendo en cuenta que según allegados al conductor de In Driver, no se han tenido mayores avances en la investigación.

Los llamados insistentes al gobierno distrital, fueron atendidos por el mandatario, quien los recibió durante varios minutos, haciendo referencia al papel que han desempeñado como ente territorial.

Caracol Radio pudo establecer que la protesta se dirigió hacia Fiscalía, donde se busca la asignación de un investigador, que pues recopilar elementos materiales probatorios.