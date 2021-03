Cerraron dos discotecas por incumplir protocolos y horarios en Cartagena

Por no cumplir con los protocolos de bioseguridad y por exceder el horario establecido, las autoridades suspendieron la actividad comercial de dos establecimientos en el Centro Histórico de Cartagena.

Este operativo, liderado por la Secretaría del Interior, contó con la participación de la Policía Nacional, Migración Colombia, Espacio Público, EPA, DADIS y Gestión del Riesgo, hace parte de los operativos de control por una Semana Santa Biosegura.

"Nuevamente hacemos un llamado a los propietarios y administradores de los establecimientos de comercio en el Centro Histórico y en toda la ciudad, para que tengan en cuenta la implementación de las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de los horarios establecidos para la atención de clientes. Seremos muy estrictos y vigilaremos el cumplimiento de estas, con el fin de poder controlar los contagios y letalidad del virus de la COVID-19 sin que se afecte el comercio local, pero se requiere del compromiso y cumplimiento de todos", señaló David Múnera Cavadía, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

Los comercios a los que se les suspendió su actividad son, Tu Candela Bar, por incumplir las medidas de bioseguridad, y La Santa, por no cumplir con el horario establecido por el gobierno local mediante decreto 0229 del 1 marzo de 2021, que estableció el toque de queda sábado y domingo, ‪ desde las 2:00 a.m. hasta ‪las 5:00 a.m. de cada día.

Ante estas medidas adoptadas, se recuerda que las discotecas no están autorizadas actualmente, solo están habilitados los gastrobares.

Estos sitios deben mantener el control de aforo, de acuerdo con las dimensiones del local donde funcione. Siempre garantizando los dos metros de distancia entre mesas.

"Deben tener en cuenta el cumplimiento de las demás medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, que sólo se debe retirar en espacios interiores al momento de consumir alimentos", explicó el funcionario distrital.

En los operativos también se verificaron los siguientes establecimientos en Centro Histórico y el barrio Crespo.

Chiringuito Bar

* La Perla

* Fuente de Soda Karim

Funcionarios de Espacio Público, en compañía de la Policía Nacional y Gestión del Riesgo, incautaron dos cavas y una nevera para comidas, así como 2 mesas utilizadas para la venta de comida sin las medidas de sanidad.

También se recuperó el espacio público en una zona del Centro Histórico.

Además, se realizaron verificaciones de antecedentes.

* Por huellas, 25

* Búsqueda de Cioper, 39. (Equipo tecnológico de la Policía para la búsqueda de antecedentes)

* Autenticadas por cédula, 17

Migración Colombia dejó dos citaciones a negocios visitados por contar con extranjeros trabajando en dichos lugares.