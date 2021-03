En el segundo semestre empezarían obras en el Salón del Nunca Más de Granada

En septiembre de 2020 una delegación oficial encabezada por el gobernador encargado de Antioquia suscribió un compromiso con la Alcaldía de Granada y con Asovida, la asociación de víctimas de ese municipio, para recuperar el Salón del Nunca Más. Esto, después de que durante más de tres años esa organización insistió en la necesidad de una intervención ante los daños que ha generado la humedad en ese espacio.

Sin embargo, seis meses después de esa visita, la comunidad de Granada continúa esperando que comiencen las obras en ese lugar de memoria que reconstruye los hechos del conflicto armado y las acciones de resistencias de los habitantes de esa localidad que quedaron en medio de la confrontación entre guerrillas, paramilitares y la Fuerza Pública.

Gloria Quintero es integrante de Asovida y es una de las guías del Salón del Nunca Más desde su fundación en 2009. Su hermano fue desaparecido por paramilitares y ella misma sufrió dos desplazamientos forzados, uno de ellos después de la toma guerrillera del 6 y 7 de diciembre del año 2000 que dejó 19 personas muertas y que comenzó con la detonación, por parte de las Farc, de un carrobomba con 400 kilos de dinamita que destruyó casi por completo la parte central del municipio.

Fue también Gloria la persona que en agosto del año pasado encontró afectadas por la humedad cerca de 200 bitácoras que se conservan en ese espacio. Se trata de documentos escritos a mano en los que sobrevivientes del conflicto armado escriben mensajes y mantienen el contacto con las personas que perdieron en los años más difíciles de la confrontación bélica en el Oriente antioqueño.

“Las bitácoras son el alma del salón. Es un lugar donde las familias llegan a dignificar a su ser querido porque a través del escrito cuentan quién era. Me ha servido a mí y a muchas personas para elaborar el duelo. También es un lugar donde se continúa con la relación con ese ser querido. Tanto que hay niños que van y le dicen, ‘papá, me está maltratando la abuela. Papá, tengo un pretendiente, ¿tú qué me dices, me conviene o no? Es ese ser querido ahí en ese cuadernito. Ahí está”, dice Gloria.

Pero con lo sucedido el año pasado, siete de esas bitácoras resultaron completamente destruidas por la humedad. Y es precisamente por ese motivo que Asovida ha insistido en la necesidad de que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Granada agilicen el proceso de intervención que incluye el Salón del Nunca Más y la casa de la cultura del municipio, donde se encuentra ubicado ese espacio.

“El deterioro en este momento es el mismo porque no se ha hecho mantenimiento. Seguimos a la espera de que se comience el trabajo de restauración, no solo del salón sino de la casa de la cultura, porque es el edificio en sí el que está en malas condiciones de infraestructura por la humedad y por la antigüedad. Entonces estamos esperando que nos digan cuando comienzan y que haya voluntad de la Gobernación y del municipio”, afirma Gloria.

¿Cuándo empiezan las obras?

Caracol Radio consultó con la Alcaldía de Granada y la Gobernación de Antioquia sobre los avances en los compromisos de septiembre del año pasado. Freddy Castaño, alcalde de ese municipio, explicó que a la administración municipal le corresponde contratar y ejecutar los estudios que comenzaron el año pasado, pero que debido a la complejidad de las obras que se requieren, es necesario complementarlos.

Por su parte, a la Gobernación de Antioquia corresponde la destinación de los recursos para la intervención. Santiago Sierra, secretario de Infraestructura del departamento reiteró que ya han realizado diagnósticos técnicos y que, con base en ellos, se tomó la decisión de que las obras se ejecutarán por etapas. Sin embargo, dijo que la Alcaldía avanza actualmente en la estructuración y contratación de los estudios y diseños complementarios.

“Estamos estimando que estos nuevos estudios se demoren durante todo el primer semestre de este año en su desarrollo y ya estaríamos pensando en materializar estos alcances durante el segundo semestre. Por parte de la Gobernación de Antioquia tenemos ya un cupo reservado para esta intervención”, explicó el secretario.