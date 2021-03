Claudia López: "El 6 de agosto vamos a reactivarnos plenamente"

Claudia Lopez inició 'su rendición de cuentas' y en medio del evento, dio a conocer la fecha en la qué la ciudad quedará completamente reactivada. Es decir, casi sin ninguna medida de restricción y solo con los controles dé bioseguridad.

"Estamos seguros que con la vacunación que estamos haciendo, el 6 de agosto, en el cumpleaños de Bogotá, vamos a poder reactivarnos plenamente", dijo la Alcaldesa.

Además, la alcaldesa dijo que con las declaraciones que dio sobre los ciudadanos venezolanos nunca quiso causar problemas y se excusó.

"Quiero pedir excusas, dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido", Claudia Lopez, durante la rendición de cuentas de Bogotá.

El evento de rendición de cuentas sobre la gestión de la Alcaldía de Bogotá durante el 2020 se llevó a cabo en el sur de la ciudad.