Familiares de niño fallecido en Cañaveral presentarán denuncia

Luis Kevin Salguero Hernández, un menor de tan solo 10 años, ya no volverá a jugar fútbol en la calle Blas de Lezo de Cañaveral, jurisdicción de Turbaco. Su vida se acabó a tan corta edad, tras haber recibido atención en dos centros asistenciales. La familia anuncia acciones legales por una posible negligencia.

Cuenta Kevin Salguedo, padre del fallecido, que su hijo recibió un golpe en la pierna cuando se recreaba con varios amigos, y fue ahí cuando inició la tragedia. Señala el relato que este pequeño fue llevado hasta el hospital local de Turbaco donde le fue inyectado un analgésico para calmar el dolor.

Horas después Luis empezó a sentir dificultad respiratoria, y evidenciaba en su piel algunas ronchas, por tal razón decidieron llevarlo a la Casa del Niño en Cartagena donde recibió atención médica durante cuatro días, y finalmente se produjo su deceso, ante la sorpresa de muchos allegados quienes no se explican, cómo una sencilla lesión que ni siquiera fue de fractura, terminó con el triste final.

"Nosotros no vamos a dejar que las cosas queden así, nosotros queremos justicia, queremos que se llegue al final de todo, porque no es justo que ese niño con tan solo 10 añitos, haya perdido la vida por la negligencia de unos médicos que no supieron darle la atención que necesitaba", indicó Rebeca Peña, tía del menor.

Por este hecho, agregó que habrá una denuncia en la fiscalía; mientras tanto desde las instituciones sanitarias implicadas en el caso no hay una versión oficial.