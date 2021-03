Concejal puso a correr a funcionarios con multas de tránsito

El concejal Rubén Torrado del partido de la U, dio a conocer este listado en el que se evidencia a 8 funcionarios del Distrito quienes no han pagado sus multas de tránsito.

Estos son:

Cordial saludo Concejal Torrado, aunque no conducía en ese momento el auto y tuve dificultades con la notificación para hacer el curso, ya realicé el respectivo pago porque sin duda es nuestro deber dar ejemplo. pic.twitter.com/lrOzuzfBQX — Nadya Rangel 🌳🏡💧 (@nadyamrangel) March 10, 2021

La Secretaría Distrital de Hábitat Nadia Rangel, quien tenía un comparendo por conducir el vehículo en una velocidad superior a la permitida en el municipio de Sibaté, debía 438 mil pesos, sin embargo la Secretaría ya dio a conocer su pago, hasta el día de ayer (10 de marzo del 2021)

El segundo en la lista es el Secretario de Seguridad Hugo Acero, quien tenía un comparendo del 23 de diciembre del 2019 por estacionar en un sitio prohibido, Caracol Radio habló con él y aseguró que hizo pago de igual forma ayer (10 de marzo del 2021) y hasta le agradeció al concejal Torrado por notificarlo sobre esto.

"Apenas supe sobre esto, inmediatamente pague y le envié al concejal Torrado la constancia... realmente le agradezco al concejal porque de lo contrario yo no estoy pendiente de eso… Seguramente fue una fotomulta, sin embargo le doy las gracias y ya la deuda está saldada", dijo.

Por otro lado, Nidia Rocío Vargas, Directora del Departamento del Servicio Civil Distrital, tenía una multa por estacionar el vehículo en sitios prohibidos de 308 mil pesos, sin embargo, le aseguró a Caracol Radio que ya realizó este pago pero no se encuentra registrado en el SIMIT.

"Tengo que señalar que este pago fue cancelado el 4 de septiembre del 2014, estuve indagando en el SIMIT y es el único lugar donde aparece reportado como no pago, por que si se revisa en la secretaria de movilidad y en el RUNT no me aparece ningún comparendo... Me responden desde el SIMIT que no se les ha remitido el certificado de la realización del curso, pero ya estoy en ese trámite", dijo.

Alexander Reina Otero: Director Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal tiene una multa por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por autoridad competente de 219.400 pesos.

Ana María Zambrano: Gerente de la Terminal de Transporte, tenía una multa por estacionar el vehículo en sitios prohibidos de 368.900 pesos, la gerente nos indicó que ella realizó el pago de manera oportuna en el año 2017 y tiene los papeles que lo comprueban.

Leonidas Narváez: Gerente General de la Empresa Metro tiene una multa por adelantar otro vehículo en berma, túnel, puente, curva y cruces no regulados en el municipio de Villeta, por 895 mil pesos y en Popayán por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por autoridad competente, de 438.900 pesos.

Eduardo Augusto Silgado Burbano: alcalde de la localidad de Antonio Nariño tiene una multa por conducir a una velocidad superior a la permitida en Sucre por 447 mil pesos y Rosa Montero Torres, Alcaldesa Local Encargada de Puente Aranda tiene 3 multas por conducir el vehículo a velocidad superior a la permitida en el Atlántico. una por 520 mil, otra por 521 mil y otra por 486 mil pesos.

El concejal Rubén Torrado pidió dar ejemplo y los invitó a pagar estas infracciones o apelarlas, en el caso de que crean que son injustas.