Inicia agendamiento de citas de adultos mayores de 80 años para vacunación

Barranquilla comenzó el proceso de agendamiento de citas a través de las EPS de adultos mayores de 80 años y más para la vacunación contra el COVID-19.

Este proceso se dio inicio luego que llegaron a la ciudad 31.495 nuevas vacunas de Sinovac la noche de este lunes y que fueron distribuidos a diferentes centros médicos entre EPS e IPS.

"El plan de vacunación se está ejecutando por fases y etapas, por eso es importante que la comunidad espere la llamada del centro de salud y acuda el día que le toca la vacunación; si no hay un agendamiento previo en la etapa 1, no asistan para no generar aglomeraciones, ni retrasos en la atención”, recordó el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

Así será el paso a paso para agendamiento de citas



1. La EPS te asignará un centro de salud según su red de servicios y tu ubicación.

2. La IPS o centro médico te contactará vía telefónica u otro medio, para coordinar tu cita.

3. Una vez asignada la cita, el prestador de servicios reporta a la EPS, la población objeto agendada.

4. La EPS consolida esa población y actualiza la plataforma nacional Mi Vacuna.

5. Se realiza la aplicación de la dosis de vacuna por parte de la IPS.

Más de 54.000 vacunas ha recibido Barranquilla

El Distrito de Barranquilla ha recibido un total de 54.306 vacunas COVID-19, de las cuales 19.980 corresponden a la farmacéutica Pfizer y 34.326 al laboratorio Sinovac. El plan continúa de igual forma con el talento humano de salud para iniciar y completar esquemas de vacunación.