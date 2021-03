Agresión a un camarógrafo y disturbios en la marcha del Día de la Mujer

En conmemoración al día internacional de la mujer, varios grupos salieron a marchar exigiendo la equidad de género y el respeto por el derecho que ellas tienen en la sociedad. Sin embargo, se presentaron algunos inconvenientes de orden público.

La periodista Diana Giraldo publicó en su cuenta de Twitter un video en el que unas encapuchadas enfrentan al camarógrafo que la acompañaba por el hecho de ser hombre, interrumpiendo la labor que desarrollaba este equipo periodístico.

“Defiendo y reivindico el derecho a protestar, pero NO aceptó la violencia contra mi camarógrafo Marco Solorzano quien me acompañaba en el cubrimiento de la marcha 8m. Cuando lo agreden a él, me agraden a mi como mujer y trabajadora”, escribió la comunicadora en su red social.

Aparte de este hecho, también se registraron actos de vandalismo contra buses de Transmilenio, una iglesia y varios establecimientos comerciales.

Pese a estos episodios, la mayoría de la jornada se llevó pacíficamente; las manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar en horas de la noche, realizaron una velatón en honor a las víctimas de feminicidios e hicieron un concierto.