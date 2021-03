Por falta de etiquetas 372 vacunas Pfizer no serán aplicadas

Según la Secretaria Distrital de Salud, el martes 2 de marzo se aplicaron 15.828 dosis de vacunas Pfizer a los profesionales de la salud sin embargo, dieron a conocer que 372 de estas, permanecen en cuarentena por falta de etiqueta y 18 dosis permanecen en custodias para revisión de micropartículas extrañas en las vacunas.

Por eso el secretario de salud Alejandro Gómez explicó que la farmacéutica Pfizer será la directamente encargada de responder por estos biológicos.

"No trayendo los "viales" esta información no podemos aplicarlas y por se deben dejar en cuarentena. Cuando nos dimos cuenta de esto llamamos de inmediato al Ministerio de Salud que a su vez, eleva la queja no solo ante al INVIMA sino también a Pfizer, porque en realidad es un problema desde la fabrica y suponemos que esas se les van a reponer a Colombia", dijo el Secretario de Salud.

Además explicó porque estas vacunas ya no se podrán utilizar.

"Porque esas vacunas ya la sacamos de los 70 grados, han estado varios días en refrigeración por supuesto, pero han estado fuera de la cadena de frio", dijo.



El ultimo reporte desde la secretaria de salud indica que se aplicaron 41.613 dosis 30.217 de Pfizer al personal de salud e 11.396 a adultos mayores