Camioneros no pagarán peajes internos en Cartagena por 2 meses

Luego de horas de concertación en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Cartagena, la Concesión Vial aceptó suspender durante dos meses el cobro de peajes Ceballos y Manga a camioneros.

Julio Orozco, abogado de la Concesión Vial, señalo que de esto se beneficiarán todos los vehículos de categorías 1, 2, 3, 4 y 5.

Orozco indicó que “las filas que se lleguen a presentar en los peajes y externos que opera la concesión tendrán que no promover artificiosammente el no pago de los peajes, es decir, prestaremos todo los esfuerzos para que no se arme trancón en esas estaciones”.

Por lo anterior, la petición de la Concesión Vial es a que se trabaje articuladamente entre los gremio camionero, transportadores, las autoridades y la Policía Nacional colaboren para que las filas no se creen y se monten para eludir el pago de la tasa.

Para quienes incumplan estas medidas realizadas por la concesión la Policía y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte deberán impartir derecho allí.