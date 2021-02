En Cartagena, piden vigilar de cerca vacunación para que no haya colados

Hasta el momento, ni en la ciudad ni en el departamento se conocen casos de colados en la vacunación contra la COVID-19, por esa razón el presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, Rubén Sabogal, realizó un llamado para que las autoridades de la salud a garanticen que se cumpla a cabalidad este proceso, puesto que en otras ciudades ya se ha alertado sobre esta situación.

“Hemos tratado de ser bastante celosos para que no se dé lo que ya está ocurriendo en otras partes del país con relación a los colados. Queremos que se denuncie públicamente sí en algún momento aquí (Cartagena y Bolívar), se ha presentado esta actividad para hacer un proceso público de señalamientos a estas personas que no estén acatando o traten de no acatar lo dispuesto hasta el momento”, indicó Sabogal.

El médico también se refirió sobre una posible lentitud del proceso de vacunación en el departamento. “No existe tal, porque ha habido un acompañamiento y vigilancia por parte de la Contraloría, de tal manera que en este momento se trata de minimizar el riesgo de la pérdida de biológicos”, precisó Sabogal.

Por último, agregó que en Cartagena y Bolívar el proceso se está realizando adecuadamente, ante el número de biológicos que dispusieron para el territorio. “Creemos que hasta el momento el informe es altamente positivo y nosotros como mesa estamos verificando que se ejecute de acuerdo con lo señalado”, sentenció.