No hay un punto de Tumaco donde no se dispute el territorio: Líder social

En diálogo con el Noticiero de la Mañana de Caracol Radio, Diego Angulo, líder social en Tumaco, señaló que si bien se han realizado esfuerzos desde el Gobierno Nacional y local por detener la ola de violencia que se vive en la zona y que este fin de semana dejó once personas muertas, las difíciles condiciones en las que vive la población, son una oportunidad para los grupos ilegales.

“Tenemos cifras de informalidad de más del 70%, son muy pocos los niños que pueden ingresar a básica primaria, la tasa de alfabetización permanece en dos dígitos, entonces aunque tiene una presencia importante de la fuerza pública, es muy difícil que se pueda resolver esta situación porque los ciudadanos se ven tentados a pertenecer a los grupos ilegales”, dijo Angulo.

Por esta razón, insiste en que es hora de cambiar la estrategia y a cambio de la militarización, de planes asistencialistas, es necesario poner en marcha cadenas productivas sostenibles.

“Tumaco es uno de los municipios más extensos del país y su ubicación geográfica, así como su riqueza natural, hace que la ilegalidad encuentre lo que la legalidad mediante las instituciones no ha podido explotar, no hay un punto de Tumaco donde no se dispute el territorio y la gente permanece como carne de cañón, no hay tranquilidad y los liderazgos sociales se han disminuido por el mismo temor”.