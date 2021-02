Investigan por qué cirujano plástico recibió vacuna contra la COVID-19

Polémica ha causado en Bucaramanga una publicación del cirujano plástico, Camilo Reyes, donde anunciaba que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. La razón es que sí bien, es un profesional de la salud, no estaba en la lista de priorizados, ya que no trabaja en la primera línea.

El médico recibió el inmunológico en Foscal Internacional, donde tiene su consultorio privado. A través de un comunicado de prensa la entidad informó que se está verificando lo sucedido.

Lea también:

"Un especialista de cirugía plástica, quien efectivamente se encuentra priorizado por el Ministerio, no estaba registrado en el listado de la Institución para esta primera jornada de vacunación, sin embargo recibió la dosis manifestando que en el día de ayer recibió una llamada del Ministerio para que se presentara hoy a las 7:00 am en nuestras instalaciones. Nosotros investigamos ante el Ministerio y nos confirmaron que "en esta entidad no se realiza ningún tipo de agendamiento para el plan de vacunación en clínicas y hospitales", dice el comunicado de Foscal.

La entidad además señaló que se inició un proceso para elevar los filtros de control y metodología de validación para la aplicación de la vacuna.

Caracol Radio ha intentado comunicarse con el médico pero no ha sido posible.