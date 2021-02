‘La Liendra’ no aceptó conciliar ante denuncia de un taxista en Manizales

De manera virtual fue realizada la audiencia conciliatoria entre Edilberto Castaño Pérez, taxista de Manizales, y el influenciador Carlos Mauricio Osorio Gómez, conocido como 'La Liendra', esto por un hecho denunciado debido a un video que el joven publicó en sus redes donde al parecer el conductor le cobraba una tarifa mayor a la establecida por la carrera realizada y otras aseveraciones frente al gremio, por lo que el denunciante interpuso la acusación por injuria además de daños morales y psicológico.

“En ese sentido las pretensiones que se tenían al inicio de la denuncia, se han concretado especialmente por parte del señor taxista en simplemente pedir excusas públicas, una retractación pública en medios nacionales y a través de las redes sociales de esta persona quien es conocida como ‘La Liendra’ y obviamente que se retracte a favor, no solo de los manizaleños, sino también del gremio de taxistas y especialmente del taxista afectado que se vio muy lesionado en su honra y en su moral”, explicó Fernando Arcila Castellanos, personero de Manizales.

Frente a esto Osorio Gómez no aceptó la conciliación y manifestó no tener la voluntad de retractarse, por lo que, al no llegar a un acuerdo entre la víctima y el presunto victimario, aun cuando la parte acusatoria cedió en varias pretensiones entre ellas a una indemnización económica, el proceso deberá continuar por la línea penal.

“Como la conciliación fue fallida, entonces lo que prosigue es la investigación penal que buscará determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si en efecto se cometió la conducta punible o no y si no hay acuerdos conciliatorios durante el proceso y si se logra demostrar la responsabilidad, puede incluso terminar en una sanción al que resulte como responsable”, aclaró el funcionario.

