"Video en el taxi no era para dañar imagen del gremio": Martina Smith

Martina Smith , es el nombre artístico de la mujer que apareció en un video teniendo relaciones sexuales al interior de un taxi en Bucaramanga.



La protagonista de la pieza audiovisual dijo que esta producción se realizó a mediados de diciembre del 2020 y solo fue para subir contenido a su página, ya que se dedica a subir productos para adultos.

Le puede interesar:

Esto quiere decir que este no es un video oficial de que la mancha amarilla se esté prestando para estos servicios como se había denunciado con las plataformas digitales, en semanas anteriores.

"No tiene nada que ver con esta tendencia que está rondando en las redes, no es estrategia de publicad, yo lo grabé mucho antes sin pensar que se iba a viralizar. Con quien hago el video es un taxista de verdad ,no le pagué, solo dijo que sí y ya".

El gremio de taxistas indicó que este tipo de contenido solo quiere dañar la imagen de su servicio ,para que las plataformas digitales, que son su competencia, trabajen con sus clientes