Transmetro operará con normalidad este fin de semana

Transmetro dio a conocer que a pesar del toque de queda en Barranquilla y en Soledad durante este fin de semana, el Sistema operará en sus horarios habituales.

De esta manera, el día sábado 13 de febrero el servicio comenzará a las 5 a.m. y cerrará su operación troncal a las 8:00 p.m., mientras que el domingo 14 de febrero será de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.

La programación para rutas troncales del sábado 13 de febrero queda establecida de la siguiente manera:

B1: 5:00 a.m. a 7:22 p.m.

B2: 7:15 a.m. a 6:55 p.m.

R1: 5:00 a.m. a 7:20 p.m.

R2: 7:00 a.m. a 6:40 p.m.

R10: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. / 11:23 a.m. a 6:21 p.m.

S1: 5:40 a.m. 8:00 p.m.

S2: 5:38 a.m. a 8:00 p.m.

S10: 5:37 a.m. a 9:37 a.m. / 12:00 m. a 6:58 p.m.

Entre tanto, la programación para rutas troncales del domingo 14 de febrero queda establecida así:

B1: 5:30 a.m. a 6:22 p.m.

B2: 7:15 a.m. a 6:55 p.m.

R1: 5:30 a.m. a 6:20 p.m.

R2: 7:00 a.m. a 6:40 p.m.

S1: 6:10 a.m. 7:00 p.m.

S2: 6:08 a.m. a 7:00 p.m.