En Medellín Joven que se grabó maltratando un gato, ofreció disculpas

Luego de que se volviera viral un video en el que aparece un joven lanzando de manera violenta un gato hacia una zona verde, muchas fueron las reacciones de rechazo contra lo que fue catalogado como maltrato animal.

Este hecho incluso fue reprochado por la institución educativa The Columbus School de Medellín, colegio en el que el joven estudia. El corto comunicado en uno de los apartes dice “el departamento de consejería del colegio ya está en contacto con el estudiante y su familia, con el fin de llevar un seguimiento responsable y acorde con los principios y valores de nuestra institución", recalcó.

Luego de la situación el joven involucrado se vio obligado a publicar un video en el que ofrece disculpas por lo sucedido, dice estar arrepentido y asegura que el gato agredido está bien de salud.

“Estoy demasiado arrepentido por lo que pasó, eso no tiene por qué pasar, actué demasiado inmaduro, no tengo excusa para lo que pasó, debido a que mi familia y mi colegio no me han criado con unos valores que muestro en este video. También quiero decir que el día de hoy hablé con los dueños del gato, me disculpé con ellos y les dije que muy mal hecho que hubiera hecho eso y me pudieron informar que el gato se encuentra bien”, dijo el joven involucrado en el maltrato animal.

Finalmente aseguró que ha vivido rodeado de mascotas como perros y que por ello pide a quienes lo han criticado que le den una segunda oportunidad.