Hacen donatón de celulares para que niños asistan a clases virtuales

Sandra González Román, del colegio José Celestino Mutis, ubicado en Bucaramanga, inició una campaña de donatón para recoger dispositivos electrónicos, para que los niños pueden acceder a internet y asistir a clases.



Dijo que en su clase hay, por lo menos, seis niños que no han podido conectarse porno tener dispositivos. Pero, que en muchos colegios, la necesidad es más grande.

"Tengo seis estudiantes de mi salón que no pueden conectarse, yo quiero tener mi grupo completo al 100% los niños pueden acceder a internet pero muchos no tienen dispositivo móvil, por eso hago esto".

Por el momento, la docente bumanguesa, solo ha recogido cinco dispositivos y espera recoger más, no solo para los alumnos a los que les dicta clase, si no a otras personas que no tienen fácil acceso a la virtualidad.

Esta docente en el año 2020 también había hecho una campaña similar para que no haya deserción escolar.