Rechazo en el Valle del Cauca por agresión a un agente de tránsito

En horas de la mañana del viernes 5 de febrero en el municipio de El Cerrito Valle, se presentó una agresión contra un agente de tránsito, hecho que fue grabado por los transeúntes mientras un motociclista lanzó algunos puñetazos y luego tomó por el cuello al agente.

Se trata del agente de tránsito Carlos Felipe Gómez, quien se encontraba en una de las esquinas del parque principal del municipio haciendo control de tránsito.

A la distancia identifica un motociclista que se dirige en dirección a él por una vía peatonal y sin casco, por lo cual le pide que se detenga, sin embargo el hombre no se detiene y se da a la fuga.

Según cuenta el mismo agente Gómez, el motociclista regresó a los tres minutos aproximadamente con el casco puesto y haciéndole el reclamo que le pagara un direccional que le había dañado, y el agente le responde que si se lo tiene que pagar él se lo paga, pero que le muestre sus documentos.

Es en ese instante donde comienza la agresión del motociclista porque sabe que va a ser multado, se sube a la moto y como se puede observar en el video que ronda las redes sociales el agente no le permite irse, vuelve a bajarse y esta vez la agresión es más fuerte, el agente es golpeado contra el poste del semáforo y cuando logra moverse el agresor lanza unos puñetazos que es esquivado por la víctima y luego lo toma por el cuello para dominarlo, agresión a la que el agente no respondió.

"Yo tuve la oportunidad de defenderme, pero por ser funcionario público me darian una destitución o inhabilidad, primero pienso en mi familia y el sustento y trato de guardar calma, la rabia que tenía tuve que esconderla y sacar fuerza de voluntad para no defenderme, porque eso sí me perjudicaría a mi", dijo Gómez, quien aún permanece asombrado con lo que pasó y ni siquiera ha querido ver el video que grabó la comunidad que lo defendió.

Finalmente llegó la policía, el motociclista fue detenido y el agente fue llevado a un centro asistencial para una valoración física y afortunadamente se encuentra bien. Entre tanto el joven agresor permanece privado de la libertad por el cargo de agresión a servidor público, en el momento de la captura se dan cuenta que no portaba licencia de conducción.

Por último el agente Carlos Felipe Gómez, llamó la atención de la comunidad, dice que él estaba cumpliendo con su labor y que es obligatorio portar el casco y así debe ser, más que por evitar una multa, se debe hacer por amor propio.