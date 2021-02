Mónica Ruiz podría quedarse como gerente de EPM, dice Daniel Quintero

Daniel Quintero se refirió al nombramiento de la vicepresidenta Mónica Ruiz como gerente encargada.

Según el mandatario, la funcionaria es bien vista por los gremios empresariales de Medellín y por el personal ejecutivo y trabajador de la empresa, por lo que no descarta que se quede en el cargo.

“Vamos a tener una junta adicional en donde vamos a definir variables. Hoy estamos en buenas manos, Mónica Ruiz ha caído muy bien en los mercados financieros, en las calificadoras y el sector empresarial. Eso es un buen mensaje, de pronto si lo hace bien, se queda”.

En muestra de la confianza que ha depositado el alcalde Quintero en la gerente encargada, ya le hizo unos pedidos para el periodo en el que esté al frente de las empresas.

“Le he pedido a la nueva gerente que trabaje y no descanse un segundo en llevar acueducto y alcantarillado. Le pedí que baje las tarifas de servicios públicos, saque adelante a Hidroituango y que respondan los contratistas, también que no deje politizar a la empresa”.

Mónica Ruíz Arbeláez es una ingeniera que se ha desempeñado por más de 20 años en la empresa.

El alcalde de Medellín manifestó que en la elección del nuevo gerente general de EPM, se hará siguiendo los parámetros del gobierno corporativo y el convenio marco.