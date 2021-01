Proyecto ecoturístico ‘Las Cienagueras’ se fortalece

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) seguirá en el 2021 apoyando el proyecto ecoturístico ‘Las Cienagueras’, que busca convertir la riqueza natural de la Ciénaga de La Virgen en un atractivo del turismo ecológico. Actualmente, beneficia a más de 160 jóvenes en riesgo, madres cabeza de hogar, pescadores y habitantes del sector Rafael Núñez de Olaya Herrera.

El proyecto, que se inició a finales del año anterior, ha sido muy exitoso y ha logrado mantenerse, gracias a la asesoría de Cardique y la fundación Acuambiental.

El director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, extendió una invitación a los cartageneros, agencias de viajes y al sector del turismo para que apoyen esta iniciativa que realiza paseos por la Ciénaga de La Virgen donde se hace avistamiento de aves y demás fauna que habita en la zona de manglares.

“Es un paseo relajante porque es un verdadero encuentro con la naturaleza. Algo importante es que los guías, que fueron capacitados con anterioridad por la corporación y Acuambiental, realizan labores de limpieza de la ciénaga y la Isla de Los Cocos, motivando a quien realiza el recorrido a proteger el medio ambiente de los desechos. Así mismo, se busca la visibilización de los recursos naturales en la ciénaga de la Virgen con el fin de generar el empoderamiento necesario para que la población haga respetar y conservar sus recursos naturales”, dijo Bacci Hernández.

Juan Carlos Zarate, directivo de Acuambiental, dijo que el objetivo es vincular a jóvenes de más sectores de Olaya al proyecto y convertir a la Ciénaga de La Virgen en un territorio de turismo sostenible y ambiental.

“Este es un proyecto que presentó Acuambiental y financió Cardique en el cumplimiento de su Plan de Acción institucional, pero que maneja totalmente la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal del sector Rafael Núñez de Olaya Herrera. La verdad es que ha tenido mucho éxito y ha permitido autosostenerse, dejando ganancias a los jóvenes en riesgo y madres cabeza de hogar, lo que les ha permitido mejorar su calidad de vida”, dijo.

Recalcó que gracias al apoyo de Cardique se adquirieron dos embarcaciones, una para 16 personas totalmente dotada con cómodas sillas y un motor eléctrico, lo que minimiza la contaminación. La otra embarcación se encarga de apoyar a la primera llevando provisiones y bebidas para los turistas. La animación corre por cuenta de los jóvenes en riesgo, quienes cantan música urbana. Para este año se prevé la creación de una pagina web y más capacitaciones para que estos jóvenes puedan proyectar su vida con el negocio.

Tanto Efigenio Gaviria, presidente de la JAC de Olaya Herrera, sector Ricaurte; Orlando Ramos Cantillo, conocido como El Chuky y Enderson Cueto, ambos jóvenes en riesgo, agradecen a Cardique por el apoyo brindado.

“Cardique me quitaste un revólver de la cabeza y me pusiste un motivo para surgir con este proyecto, gracias, muchas gracias”, dice Enderson Cueto, quien agrega que gana plata limpia con el proyecto y no corre ningún riesgo.

Para Orlando Ramos Cantillo, el proyecto “Las Cienagueras” ha sido una bendición porque es un proyecto que está generando ingresos y se sostiene. “Pedimos a los cartageneros y colombianos a que conozcan la Ciénaga de La Virgen y compartan con la familia”, dijo.

Efigenio Gaviria precisó que aunque cuentan con su propio esquema de seguridad, la Policía presta apoyo para proteger a los turistas.