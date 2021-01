Se levanta el pico y cédula regresa el pico y placa a Cartagena /

Tras una reunión presidida por el alcalde, William Dau Chamat, en la cual se evaluó el compartimento de la COVID-19 en la ciudad, el mandatario anunció cambios en las restricciones que actualmente permanecen vigentes mediante el Decreto 0038 del 15 de enero de 2021, el cual vence a las 00:00 horas del próximo 2 de febrero.

“A partir del martes, a las 00:00 horas hay cambios, vamos a bajar las restricciones”, dijo Dau, al término de la reunión.

Los cambios anunciados por el Alcalde son los siguientes:

Toque de queda

El Alcalde aseguró que el toque de queda será de domingo a jueves, desde las 00:00 hasta las 5 a.m. de cada día; viernes y sábados estará permitido estar en las calles hasta las 2:00 a.m.

Actualmente es de domingo a jueves, desde las 23:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente, y viernes y sábado, desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m. de cada día.

“A partir del martes habrá únicamente toque de queda desde el domingo hasta el jueves, o sea domingo, lunes, martes, miércoles y jueves las personas pueden salir hasta la media noche. Es decir, a la media noche todo el mundo tiene que estar en sus casas. La noche del viernes y del sábado se puede estar en la calle hasta las 2 de la madrugada, de 2 a 5 de la madrugada no pueden estar por fuera. No se pongan a pendejear en el horario no permitido”, explicó.

Se levanta el pico y cédula

Otro de los cambios anunciados por el mandatario es que se levanta el pico y cédula, sin embargo, indicó que regresa el pico y placa para vehículos.

“También estamos eliminando el pico y cédula que veníamos implementando. Desde el martes ya no hay pico y cédula para entrar a centros comerciales, ni para entrar a los bancos, pero tenemos que volver a poner pico y placa”, aseguró.

El Alcalde Dau destacó que, con las restricciones implementadas en las últimas semanas, el Distrito ha sido responsable con el manejo de la pandemia, lo cual ha permitido que la ocupación de camas de los hospitales se mantenga controlada y que el panorama de la ciudad sea mucho mejor que en otras ciudades.

“Hemos estado siendo responsables en el manejo del COVID-19, tenemos un número de camas controladas, se ha disparado el número de contagios, pero no solo en Cartagena, sino en el país, pero lo tenemos controlado. Con menos restricciones que otras ciudades, aun así, estamos mejores”.

Finalmente, el Alcalde de los cartageneros hizo un llamado a la responsabilidad de cada persona para poder ganarle la batalla a este virus y no tener que volver a implementar prohibiciones.

“Esta es una prueba para todos los cartageneros, seamos responsables, por favor no hagamos que, por muy pocos irresponsables, tengamos que revocar estas medidas”, puntualizó.

Este fin de semana la Administración preparará el decreto con los cambios anunciados, para informar a la ciudadanía las especificaciones de cada medida.