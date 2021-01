Para Manizales el 2020 fue el segundo año de la historia con más desempleo

El DANE dio a conocer las cifras de desempleo para el país en la vigencia 2020, año que se vio afectado por las medidas de confinamiento que buscaban controlar la pandemia generada por el coronavirus.

El analista económico y profesor Alejandro Barrera Escobar, indicó que “en diciembre del año anterior la tasa de desempleo en nuestro país fue de 13,4%, comparado con 9,5% frente al mismo mes de 2019; y en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue de 15,6%".

Barrera Escobar indicó que "en 2020 la tasa de desempleo en Manizales cierra en 20%, por encima del promedio de las 23 ciudades (18,6%), registrando una diferencia de 8 puntos porcentuales frente a 2019, reflejando el impacto de la pandemia COVID19”.

Con relación al Eje Cafetero el DANE indica que en materia de desempleo la región tuvo el siguiente desempeño: “Pereira 17,2%, Manizales 20% y Armenia 22,7%. La capital caldense alcanzó una cifra histórica desde 1976, siendo la segunda más alta luego del periodo 1999-2000, con 40.000 personas desocupadas.

Explicó que "lo que estamos viendo reflejado es que la economía no está absorviendo a gran cantidad de población en edad de trabajar y eso puede ser un peligro inminente en una mirada a mediano plazo, porque en la medida en que esas personas no encuentren trabajo empiezan a generar emprendimientos de subsistencia y entramos a tener empresas muy chiquitas, que no crecen y nos quedamos en un tejido empresarial de microempresas".

El análisis revela que todos los sectores económicos se vieron afectados y solamente tres pasan positivo el año 2020: suministro de servicios púbiicos, información y comunicaciones y el de servicios adminsitrativos.

De otro lado la tasa de desempleo en Manizales para el trimestre octubre – diciembre de 2020 fue del 17,6%.

