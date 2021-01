El Salado podría quedarse sin estación de Policía por una deuda de arriendo

El corregimiento de El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, podría quedarse sin su subestación de Policía por una deuda correspondiente al pago del arriendo del inmueble donde funciona hace varios años.

Según Vilma Reyes Herrera, abogada del propietario, todo empezó tras la finalización del contrato de ofrecimiento gratuito suscrito por el término de cinco años (2012-2017). “En el año 2012 en las instalaciones de la fundación Semana se reunieron varias personas con el objetivo de hacer un ofrecimiento del bien inmueble donde iba a funcionar la subestación, teniendo en cuenta que la comunidad se encontraba en proceso de retorno y restablecimiento. Por eso se hizo el ofrecimiento gratuito”, explicó.

La jurista puntualizó que en ese contrato se especificaron varias cláusulas. “Se acordó la entrega del inmueble a título de ofrecimiento, también se aprobaron varias cláusulas entre ellas que las mejoras o reparaciones correrían por cuenta de la Policía Nacional al igual que los servicios públicos. De igual forma se pactó la conservación de los derechos sobre el inmueble entregado por el propietario”, aseguró.

De acuerdo con Vilma Reyes, su apoderado se reunió en el mes de agosto de 2017 con el alcalde de El Carmen de Bolívar de esa época, Rafael Gallo, para aclarar la situación. Luego del encuentro la administración municipal realizó el único pago que ha recibido el propietario correspondiente a los cánones entre septiembre y diciembre de 2017.

Desde ese momento hasta hoy, tres años después, el dueño del inmueble donde funciona la subestación de Policía no ha recibido pagos ni respuestas por parte de las autoridades. “Pasamos varios derechos de petición a la Gobernación de Bolívar, Ministerio de Defensa, Alcaldía de El Carmen de Bolívar y Policía Nacional, pero todas estas entidades se lavan las manos diciendo que no son competentes para realizar ningún tipo de pago ni efectuar contrato de arrendamiento”, manifestó.

De no llegar a un acuerdo, el propietario iniciará acciones legales que pueden generar un desalojo lo que significa que El Salado podría quedar sin subestación de Policía. “Le están causando detrimento a su patrimonio porque la policía sigue ahí aprovechándose de su posición dominante. Este señor se siente sin respaldo para sacar a la Policía porque la Alcaldía no paga y no ordena que se vayan”, dijo la abogada.

Caracol Radio intentó comunicarse con el alcalde Carlos Torres, pero no contestó nuestras llamadas.