Comerciantes que manifestaron en medellín fueron agredidos por la Policía

Cientos de personas se reunieron este miércoles en el sector la Alpujarra de Medellín donde rechazaron las medidas de toque de queda nocturnos. El gremio hizo la concentración de manera pacífica con eventos culturales incluidos, pero en medio del plantón organizado en la Avenida San Juan, denunciaron agresiones físicas injustificadas de parte de integrantes del ESMAD de la Policía Metropolitana.

Los asistentes aseguraron que en ningún momento hubo actos violentos de los manifestantes, por lo que con extrañeza registraron estas agresiones que fueron puestas en conocimiento de la policía y demás autoridades.

“Ellos estaban amedrentando a la gente, estaban muy groseros. Me tocó hablar con el comandante de la Policía de la estación Candelaria y decirle que no había necesidad traer el ESMAD. Aquí no había vándalos, no se estaban quemando llantas o atentando contra el bien público o privado y era una manifestación pacífica y necesaria para el gremio”, aseguró Alexis Álvarez, comerciante de la noche.

El comerciante aseguró que en los últimos días han realizado tres protestas y es la primera vez que les envían el ESMAD y que son agredidos.

El señor Álvarez aprovechó para recordarle al alcalde de Medellín que sus manifestaciones son justas y criticó las medidas restrictivas que solo aplican para el comercio nocturno.

“En el día se puede trabajar y en la noche también, o si no invirtamos los papeles, vamos a cerrar en el día y abrimos en la noche, y si el problema es el licor, entonces cerremos la fábrica de licores, porque es que ya ensañaron contra nuestro gremio”, agregó.

Los comerciantes explicaron que seguirán con las manifestaciones hasta que se revalúen las restricciones y se les permita trabajar para solventar la crisis económica.