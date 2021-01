Caldenses celebran la posesión del nuevo Presidente de EE.UU., Joe Biden

La manizaleña y colombiana Ángela Guevara quien reside desde hace varios años en Georgia, Estados Unidos, en comunicación con Caracol Radio manifestó que con la posesión del nuevo Presidente Joe Biden, ese país deberá trabajar intensamente por controlar la pandemia de la COVID-19 que ha dejado más de 400 mil personas fallecidas y por la defensa democracia que recientemente se vio golpeada sin justificación por algunas personas violentas que no aceptaban la derrota del ex mandatario Donald Trump.

Agregó que, "en todos los casos Donald Trump fue un forastero, no era un político de carrera y claramente la mayoría de la comunidad de nuestro país no quería esa situación, pero hay que admitir que ex mandatario cumplió más sus promesas durante los últimos 4 años que la mayoría de los políticos que estuvieron durante un periodo más prolongado”, puntualizó.

Por último, fue enfática en decir que la nueva vicepresidenta del país norteamericano, Kamala Harris, es la primera mujer de origen afro y asiático en llegar a ocupar ese cargo, pero aclaró que ella es una socialista abierta y que por eso los estadounidenses no están interesados en vivir bajo las mismas políticas que han destruido a Venezuela.

