Sexteto de jazz de Comfenalco estará en el Hay Festival Cartagena 2021

La fiesta de las ideas llega a Cartagena de Indias este 28 de enero con una agenda nutrida que se realizará en su gran mayoría a través de la virtualidad. Artistas, pensadores y creadores de una maravillosa realidad se presentarán en diversos escenarios virtuales para que cientos de espectadores puedan disfrutar de esta nueva versión del Hay Festival 2021.

La Escuela de Artes de la Caja de Compensación se consolidó en 2020 como uno de los servicios más activos durante la pandemia, en este tiempo lograron configurar varias propuestas, entre ellas la consolidación del Sexteto de Jazz que ha incursionado con gran expectativa en la escena artística del departamento y que se presentará en el marco del Hay Festival.

Este 30 de enero a las 10:00 de la noche el público virtual podrá disfrutar de la presentación de Daniela Gonzales, Willman Smith, Fabián Flórez, Reynaldo Llamas y Chirtian Torres, bajo la dirección del maestro Milton Suescún. El Sexteto hará un recorrido por las distintas maneras de interpretar el jazz en el mundo, acorde con la temática principal de esta versión “Imagina el mundo”.

El concierto tendrá un repertorio de lujo con arreglos musicales de su director Miltón Suescún, con piezas como Pueblito Viejo del José A. Morales (Col), Fly Me To The Moon de Bart Howard (USA), Girl From Ipanema de Joao Gilberto (Brasil), Quizás, Quizás, Quizás de Oswaldo Farrés (Cuba), Cuando Te Veo de Choquibtown (Col), Valerie de Amy Winehouse (Inglaterra) y Más que Nada de Jorge Ben Jor (Brasil). Para verlo los interesados deberán inscribirse a esta novedosa versión digital en https://www.hayfestival.com/p-17345-concert-sexteto-jazz-comfenalco.aspx.

Comfenalco Cartagena, como organización que aporta al desarrollo de las artes y la cultura en la región y la ciudad, se vincula nuevamente través de la Escuela de Música con sus artistas, quienes crean vínculos emocionales a través de su performance. “Uno de los objetivos de esta participación es mostrar las capacidades creativas de jóvenes músicos que hacen parte de nuestra escuela, así como mostrar los resultados de un trabajo formativo juicioso que desarrollamos desde la Caja”, afirma Niurka Rignak, Gerente de la Unidad de Cultura de Comfenalco.

En la agenda de Hay Festival se podrá disfrutar de las presentaciones musicales de la Orquesta Filarmónica de Comfenalco dirigida por el maestro Jefferson Ortiz.