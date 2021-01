Exalcalde de Cartagena Pedrito Pereira denuncia amenazas en su contra

El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, denunció amenazas a través de mensajes de texto por parte de desconocidos. El exmandatario dio a conocer que en las intimidaciones que han llegado a su teléfono celular lo señalan de liderar iniciativas de revocatoria en contra de William Dau.

“Desde el mes de noviembre de 2020 vengo recibiendo mensajes amenazantes. Informé a las autoridades, coloqué las denuncias respectivas, atendí las sugerencias de la prudencia, desvalijan el vehículo de mi familia en mi residencia, hoy nuevamente me amenazan. Por esto decido hacerlo público”, manifestó Pereira.

El exalcalde de Cartagena desmintió que acompaña o encabeza procesos de revocatoria en contra de la actual administración distrital.

“Por sugerencia de mi abogado procederé a ampliar la denuncia en la Fiscalía que coloqué en el mes de noviembre pasado, pero además quiero expresar que no he hecho ninguna actuación penal, fiscal o disciplinaria hasta el momento contra la actual administración distrital, el alcalde o sus funcionarios, ni estoy participando o promoviendo revocatoria alguna”, sentenció.

Pedrito Pereira concluyó que se ha visto obligado a pedir rectificación cuando han lanzado expresiones falsas o deshonrosas en su contra. “Al no responder he colocado acciones de tutela, porque no voy a renunciar a defender mi honra y mi nombre. Como cualquier ciudadano tengo el derecho a defenderme de los improperios que he sido víctima. No voy a dejar que me intimiden”, puntualizó el exalcalde.