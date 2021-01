Crítica en redes sociales a "logro" de la Alcaldía en Bogotá

A través de redes sociales, la Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que afirma que la capital se convirtió en la segunda ciudad de América que más redujo su congestión vehícular en el 2020.

Según afirma la entidad, TomTom, es uno de los principales suministradores de mapas para navegación GPS del mundo y según su reciente medición, Bogotá tuvo una reducción del 15% del tráfico vehícular si se compara con el 2019.

Ante el comunicado, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Entre los comentarios se pueden varios que resaltan que esta cifra es consecuencia de las cuarentenas estrictas y no del progreso de la alcaldía. "¿Logró? En serio toman esto como un logro, no jodas; eso es un efecto secundario de las medidas sanitarias en contra de la pandemia. Logro, donde hubiera sucedido en situaciones normales", escribió @soycaeduardo.

A continuación más de los comentarios escritos por los internautas:

Impresionante e innecesario que se tiren esto como un logro encima, con el mundo encerrado. https://t.co/erTtVfNm46 — Felipe Reyes (@PipeReyesE) January 19, 2021

Que absurdo que la Alcaldía saque pecho por este tipo de ‘logros’ de plástilina.



Es hasta irrespetuoso dado el contexto de la pandemia y las restricciones y medidas de pacotilla que han tomado. https://t.co/mTEp6RarHz — Lucia Fillippo Aguillón (@Luciafillippo) January 19, 2021

Por diooos, pero en serio, esto no es un logro de nada, no es para sacar pecho!!! Llevamos un año encerrados, cómo diablos podría haber aumentado? Y como ya éramos una desgracia colapsada, como DF, pues es más que obvio que en cuarentena la mejoría es “enooooorme”, como en DF. https://t.co/0WiQQLupnI — Juan Abel (@JuanAbelG) January 19, 2021