Sindicatos de profesores piden postergar el regreso a clases en Antioquia

Debido a la compleja situación con la pandemia por el COVID-19 en Antioquia, los sindicatos de educadores señalan que sería inoportuno que los estudiantes vuelvan a clases, en donde el departamento continúa con alerta roja hospitalaria.

El lunes 18 de enero es la fecha en la que los colegios de 117 municipios de Antioquia, volverán a clases bajo el modelo de alternancia. Omar Arango, ejecutivo de Fecode, señala que el retorno se debería postergar.

Lea también: Sabaneta, La Ceja y Rionegro tienen un 100% de ocupación de camas UCI

Lea también: Decretos tomados por cuenta propia confunden a los ciudadanos: alcaldes

“Como directivos docentes tenemos responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida de los estudiantes, y por eso nuestra propuesta es no regresar a la alternancia hasta tanto se cumplan con los protocolos. No estamos de acuerdo con el llamado a actividades presenciales, porque no hay condiciones, se debe postergar el regreso”, argumentó el líder.

Cerca de 800 colegios de los municipios de baja afectación del COVID-19 en Antioquia, vuelven a clases este lunes, para los grados 11, el CLEI 6 y los grados 12 y 13 de los ciclos complementarios.

En Medellín los estudiantes retoman las clases el 25 de enero, en la modalidad de alternancia. La Personería de Medellín se sumó a la petición de retrasar la fecha de retorno, debido al alto número de contagios de COVID-19 en la capital de Antioquia.