Taxista en Manizales está en UCI por pelear con un policía

Ciudadanos de Manizales denunciaron que en las últimas horas se presentó una pelea en la carrera 22 con calle 23 entre un taxista de la ciudad y un miembro activo de la Policía Metropolitana, quienes quedaron con varias heridas y debieron ser remitidos a un centro asistencial.

Según lo relatado por el conductor del taxi, este recibió por parte del policía una herida con un arma cortopunzante, la cual le perforó uno de sus pulmones y por lo que debió ser remitido a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Por otro lado, desde la Policía explican que el uniformado también recibió un fuerte golpe en el rostro y fue remitido a revisión médica, sin embargo afirman que se encuentra fuera de peligro.

El mayor Elkin Gómez, quien es el Comandante de Estación de Manizales, manifiesta que los dos hombres fueron capturados por el delito de lesiones personales y que actualmente se investiga el motivo que llevó a que ambas personas reaccionaran de esa manera.

Aclaran además desde la Policía que en el momento en el que ocurrieron los hechos el miembro activo de la institución no estaba laborando y se encontraba de civil. “Es de anotar que los hechos denunciados no están relacionados con actos del servicio ni en cumplimiento del mismo, no se encontraba uniformado, ni en actividades oficiales. Se encontraba descansando”.

Desde la institución piden que este tipo de conflictos se solucionen a través del diálogo y reiteran que el comportamiento del uniformado no obedece a órdenes de la Policía Metropolitana.

