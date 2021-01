Conductor de bus evitó atraco al norte de Armenia

En Armenia, el conductor de un bus intento meter su vehículo a la sede de la Octava Brigada del Ejército para evitar que él y los pasajeros fueran atracados.

El hecho se presentó el viernes 8 de enero en la noche, cuando el conductor de un bus afiliado a la empresa Tinto hacía su recorrido en el norte de Armenia, cuando sobre las 9:30 de la noche recogió a un pasajero en el sector del CAI el Pórtico.

Contexto: Más de 3000 hurtos se han registrado este año en el Quindío: Policía

Según el relato del conductor en la denuncia que conoció Caracol Radio manifestó “el pasajero a la altura de la glorieta de la maquina se le abalanzó y se metió la mano en un maletín simulando tener un arma y me amenazó, que si no le entregaba el dinero del producido y el celular me iba a matar, intento bajarse en el mall la avenida, pero me dijo que continuará y cuando íbamos pasando por la portería de la sede de la Octava Brigada metí el bus hacía el ingreso, el ladrón salió huyendo y los soldados lo persiguieron y detuvieron por el centro de convenciones, y después llegó la Policía para todo el proceso judicial”

Le puede interesar: Conductores de taxi preocupados por la inseguridad en la ciudad de Armen

El comandante de la Policía, Coronel José Luis Ramírez en diálogo con Caracol Radio explicó que fueron recuperados los elementos hurtados como el dinero del producido y un celular, y recalco “valen anotar que el delincuente había salido hace dos días de la cárcel luego de pagar 14 meses de prisión por el delito de tráfico y porte ilegal de arma de fuego y es natural de Itagüí en Antioquía”