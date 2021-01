Usuarios de EPS denuncian mala atención en sus sedes en Cali

En los últimos días usuarios de la EPS SOS Comfandi han denunciado la mala atención que reciben por parte de la entidad, en dos de sus sedes ubicadas en los barrios Versalles y Torres de Comfandi, ambos al norte de la ciudad.

Entre las quejas que han presentado está el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, debido a las aglomeraciones que se generan por el incumplimiento de las horas de citas, también denuncian los largos tiempos de espera a los que se ven obligados hasta ser atendidos.

"Es impresionante, a mí me citaron a las 7:30 para hacerme unos exámenes y eran las 8:00 de la mañana y ni siquiera me habían dejado entrar. La gente está amontonada, aquí no hay una demarcación del espacio", expresó Mónica Cardona, usuaria de la IPS del barrio Torres de Comfandi.

Un caso parecido se presenta constantemente en la sede de Versalles, donde las autoridades evidenciaron esta mañana que los usuarios estaban expuestos a un posible contagio de covid-19 por las aglomeraciones en el sitio, y procedieron con su cierre preventivo.

"Nos encontramos que el sitio estaba congestionado, con filas de personas que estaban desde las 5:00 a.m. y con una gran cantidad de adultos mayores, teniendo en cuenta que son las personas de mayor riegos para derivar a una UCI, de acuerdo a esta situación, se decidió cerrar el establecimiento hasta que nos presenten un plan de mejoramiento”, dijo la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.

Justo en la IPS Versalles, el pasado martes en las redes sociales denunciaban que mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas y demás usuarios estaban expuestos a las fuertes lluvias, esperando a ser atendidos.

"Aquí llegamos y nos dicen que tenemos que radicar los papeles por internet, pero resulta que uno radica los papeles y nunca llegan las ordenes al correo para uno hacer el siguiente tramite, entonces igual le toca venir a uno acá a reclamar las ordenes personalmente, porque el sistema en realidad no está funcionando”, manifestó la usuaria Luz Marina Melines.