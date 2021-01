Alarma por incremento de casos de dengue en barrio Alcibia de Cartagena

El Coronavirus no es la única preocupación en materia sanitaria para los habitantes del barrio Alcibia en Cartagena. Ahora se le suma el incremento de casos de dengue que se ha apoderado de la comunidad en tan pocos días.

Según Liliana León, líder comunitaria del barrio, cuatro niños se encuentran hospitalizados en diferentes centros asistenciales debido a las complicaciones derivadas por el dengue. De acuerdo con la dirigente cívica, esta situación se debe a la falta de limpieza e intervención de los dos canales que pasan por la zona.

“Se realizó la solicitud desde el año pasado para que nos hagan una fumigación y hasta el momento no se ha realizado. Tenemos conocimiento de cuatro niños con dengue, uno de ellos se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos. Aquí tenemos los caños María Auxiliadora y Bolívar, los cuales no han sido tenidos en cuenta en la limpieza”, manifestó León.

Otro de los inconvenientes que facilitaría la reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad son los constantes basureros satélites.

“Mi voz no ha tenido eco en la administración, nos dijeron que por el tema del COVID no estaban atendiendo esa necesidad por el momento. No es que estemos mendigando, es un derecho que tenemos”, sentenció la líder.