Cientos de indisciplinados se aglomeraron en una fiesta en Barbosa

Retando el virus de la pandemia y a las mismas autoridades, así se comportaron cientos de jóvenes del municipio de Barbosa en el norte del Valle de Aburrá, quienes luego de que la Policía interviniera una zona de bares conocido como 4 esquinas; los jóvenes ocuparon vías públicas sin portar ni respetar los protocolos de bioseguridad, y sin in importar que aún existe la alerta roja hospitalaria por el alto contagio del covid-19.

La fiesta se extendió por varias horas y pese a que las autoridades requirieron a los enfiestados, estos armaron tremendo desorden en las calles, mujeres y hombres bailando encima de los carros, según la secretaria de gobierno de Barbosa, Lorena Torres Montoya, eran cerca de 150 personas que luego de imponer algunos comparendos pudieron controlar a los desobedientes.

“Algunas de las personas no acataron el llamado de la mediación policial, por tanto la Policía Nacional se vio obligada a pronunciarse mediante la realización de comparendos de Policía por el no acatamiento al código nacional. Si bien es cierto que venimos de un confinamiento por un toque de queda departamental, esta no es justificación alguna para salir a las calles y realizar esta aglomeraciones y esta indisciplina que solo atenta contra la salud y el bienestar de la comunidad”, recalcó la funcionaria.

Esta población actualmente tiene pocos casos de covid-19, el lunes cuatro de enero cerró con 23 casos activos.

La secretaria Lorena torres también aseguró que actualmente la administración municipal y las autoridades, estudian nuevas medidas para evitar que en los próximos días se vuelva a presentar una situación como esta.