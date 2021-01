En Antioquia se mantiene la alerta roja hospitalaria hasta el 13 de enero

Durante los primeros días de enero la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos osciló entre el 82% y 83%, para el caso de Antioquia; y 88% en el caso de Medellín.

Si bien las restricciones de movilidad adoptadas por Antioquia terminaron el domingo 3 de enero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decidió extender la alerta roja hospitalaria hasta el miércoles 13 de enero.

Esta medida implica que no se pueden practicar intervenciones quirúrgicas y otros servicios médicos que no sean de alto riesgo, para de esta manera no llegar a una ocupación total de las camas UCI.

En el decreto oficial que dicta la prórroga de la alerta roja, el gobernador manifiesta que el objetivo es detener el avance del COVID-19 en Antioquia, que en el departamento acumula más de 257 mil casos activos.