Habitantes del barrio Galerías, angustiados por aglomeraciones de hinchas

Angustiados, con rabia y desesperados están los habitantes del barrio Galerías que tras el partido del pasado domingo 27 de diciembre, en pleno segundo pico de la pandemia que atraviesa Bogotá. Se presentaron fuertes aglomeraciones en las inmediaciones del estadio El Campín, que es además una zona residencial y comercial.

Lea también:

- Patrullero de la Policía habría participado en caso de fleteo en Bogotá

- Encuentran sin vida al conductor que había desaparecido en Cundinamarca

Varios habitantes aseguraron que no pudieron salir de sus casa por miedo, más que todo, a los contagios.

"Fue terrible, los hinchas estaban sin tapabocas, fumando, tomando, sin cumplir las distancia mínima, yo no pude salir yo solo miraba de lejos pero me daba miedo a que pasara algo como una pelea o un contagio (...) entendemos la emoción de los hinchas, pero también deben pensar que estamos en una pandemia, que hay miles de contagios día a día (...) Pedimos más controles por parte de la Policía porque con los que había en ese partido no alcanzaban, ojala en el 2021 no hayan tantas aglomeraciones", dijeron varios vecinos del sector.

Por otro lado, desde el Distrito indicaron que la jornada fue pacífica en general. Sin embargo se impusieron 300 comparendos: 123 fueron por toque de queda. 60 armas blancas incautadas, 2 lesionados por riñas entre barristas, 1 quemado por pólvora y 10 intoxicados con alcohol adulterado.