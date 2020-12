“El descontrol está en el día y las noches reciben las restricciones”

Ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre una nueva resolución en la que ordena que se suspenda la venta y consumo de alcohol en bares y restaurantes de 13 zonas del país, donde la ocupación de las camas de cuidado intensivo superan el 70%, la Asociación de Bares en Antioquia rechazó la medida.

En Antioquia, la restricciones, según la actual ocupación de las UCI serían para Envigado, La Ceja, Rionegro y Medellín, es decir que allí los dueños de bares y restaurantes podrán vender, ni dejar que se consuman bebidas alcohólicas luego de las 10:00 de la noche

Lea también:

“Preocupa bastante esta situación, teniendo en cuenta que mientras el descontrol está en el día, las noches reciben las restricciones, invitamos a que se revisen este tipo de medidas, y que se enfatice y se focalizan acciones en aquellos espacios en donde realmente se están presentando situaciones de riesgo de contagio como aglomeraciones en el espacio público y el aumento de reuniones privadas donde no hay ningún tipo de protocolo. No entendemos cómo se aplican restricciones en los horarios donde no hay evidencia de que incida en la probabilidad de contagios”, afirmó Juan Pablo Valenzuela, director de Asobares Antioquia.

Asobares pidió que se delegue a los alcaldes el control en los establecimientos y que la medida no sea generalizada sino que “en aquellos locales que previa inspección, vigilancia y control se demuestre su incumplimiento, sean retirados de la prueba piloto pero no sea”