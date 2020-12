Muere en Cartagena el hombre más obeso de la región Caribe

Franklin Jay García, el hombre más obeso de la costa caribe, murió en su casa por una severa obstrucción intestinal que se agudizó por una presunta negligencia, así lo denunciaron sus familiares quienes vivieron en carne propia el sufrimiento de 'El Gordo' como cariñosamente lo llamaban.

Según relatan sus seres queridos, acudieron al servicio de atención en casa de la AMI, entidad prestadora del servicio de salud que en repetidas ocasiones llegó a la vivienda, sin embargo, no había mejoría con los medicamentos que le suministraban. Esto llevó a Franklin Jay a desplazarse hasta la Clínica Cartagena del Mar, donde no fue atendido oportunamente ni le brindaron las atenciones mínimas por su estado, así lo aseguró Yokojama Jay, prima de Franklin.

"Se le pidió a la AMI para llevarlo a la urgencia, pero negó el servicio porque no contaba con la ambulancia adecuada que soportara el peso. Por nuestros propios medios lo llevamos a la Clínica del Mar, y en el Clínica del Mar duramos más de tres horas en sala de espera y no hicieron ni siquiera un triaje para hacer la atención primaria"

Ante este panorama decidieron volver a casa porque Franklin no soportaba su peso corporal de más de 300 kilos, lo que agudizaba el dolor, y su situación, a pesar de las condiciones no se resolvía.

Al enterarse de esta noticia Salvador Palacio, director de la Fundacion Gorditos de Corazón, quien hacía seguimiento del estado obeso de Franklin, lamentó lo sucedido y manifestó que esto no puede seguir sucediendo con las personas que padecen esta enfermedad en el país; "Si bien es cierto que existe una pandemia en el país por COVID-19, pero no es una excusa para no atender a la población obesa mórbida, de sus tratamientos integrales, de su antención básica primaria. Es más es un llamado al gobierno nacional, a las instituciones de salud a las EPS por favor continuar los tratamientos, no suspender lo de los pacientes con obesidad mórbida"

Anotó además que en el país no hay una infraestructura adecuada para prestar el servicio de salud a los pacientes con esta patología, ya que no hay camillas, ni ambulancias, ni las Unidades de Cuidados Intensivos, están aptas para atender de forma integral a las personas con obesidad mórbida.